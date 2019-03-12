"Рэкет и рейдерство": в Кремле устроили истерику из-за угроз США против Северного потока-2

12 марта 2019, 12:12

"Враждебное и неконкурентное отношение США" к газопроводу хорошо известно, отметил Песков.

Северный поток 2
В Кремле устроили истерику из-за угроз США против Северного потока-2 / Sputnik Эстония

После сообщения о том, что Вашингтон готовится "шарахнуть" санкциями по Германии из-за Северного потока-2, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это неприемлемо.

Он назвал стопроцентно конкурентной цену на российский газ, который будет транспортироваться по газопроводу. По его словам, Вашингтон таким образом просто пытается продать Европе свой дорогой газ.

"Враждебное и неконкурентное отношение США" к Северному потоку-2 хорошо известно, добавил Песков.

Читайте такжеКоболев предрек мрачное будущее газовому транзиту через Украину"Мы все отдаем себе отчет в том, что имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции, а иногда с действиями, сопоставимыми фактически с рэкетом и рейдерством, только на международном уровне. Мы считаем подобный подход неприемлемым и убеждены в том, что конкурентность тех или иных проектов должна доказываться на деле за счет преимуществ с точки зрения спроса и предложения", — цитирует российского чиновника РИА Новости.

Как сообщалось, немцы вспомнили холодную войну в оправдание строительству Северного потока-2. Менеджеры из Германии убеждены, что газопровод даст Европе массу преимуществ. 

Также австрийский канцлер объяснил, почему его страна хочет Северный поток-2. Себастьян Курц выступил с соответствующим заявлением сразу после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, 8 февраля канцер Германии Ангела Меркель объявила, что Евросоюз достиг окончательной договоренности относительно Северного потока-2. Франция и Германия урегулировали спор вокруг СП-2 и достигли компромисса по поправкам к газовой директиве Евросоюза. Стороны предложили новую редакцию документа, которая не блокирует российский проект.

Ранее сообщалось, что Франция неожиданно стала на сторону Украины в вопросах противодействия строительству Северного потока-2.

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Россия санкции США российский газ Северный поток Дмитрий Песков
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