Кроме Украины: Саакашвили назвал страны, на которые может напасть Россия

Президент РФ Владимир Путин / Reuters

Кроме Украины Россия может напасть на государства из Евросоюза, не входящие в НАТО, - Финляндию или Швецию.

Такое мнение высказал экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили в колонке для Foreign Policy.

При таком сценарии Россия, по мнению Саакашвили, не встретит единый отпор от членов НАТО.

По его словам, цель РФ заключается в усилении контроля над рычагами давления внутри страны. Вторжение на территорию более слабого соседа, считает Саакашвили, гораздо эффективнее скажется на рейтингах властей, нежели улучшения в какой-либо из социальных сфер.

Ранее лава политдепартамента МИД Украины Алексей Макеев высказал мнение, что инцидент в Керченском проливе является предпосылкой для нападения на Украину с моря.

"Это можно рассматривать только как акт агрессии против Украины относительно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1974 года. Россия понимает только силу и с Россией нужно вести переговоры с позиции силы", - сказал Макеев.

По его словам, что единственным решением проблемы является введение антироссийских санкций.