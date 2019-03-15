Кроме Украины: Саакашвили назвал страны, на которые может напасть Россия

При таком сценарии Россия, по мнению Саакашвили, не встретит единый отпор от членов НАТО.
Кроме Украины Россия может напасть на государства из Евросоюза, не входящие в НАТО, - Финляндию или Швецию.
Такое мнение высказал экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили в колонке для Foreign Policy.
При таком сценарии Россия, по мнению Саакашвили, не встретит единый отпор от членов НАТО.
По его словам, цель РФ заключается в усилении контроля над рычагами давления внутри страны. Вторжение на территорию более слабого соседа, считает Саакашвили, гораздо эффективнее скажется на рейтингах властей, нежели улучшения в какой-либо из социальных сфер.
Ранее лава политдепартамента МИД Украины Алексей Макеев высказал мнение, что инцидент в Керченском проливе является предпосылкой для нападения на Украину с моря.
"Это можно рассматривать только как акт агрессии против Украины относительно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1974 года. Россия понимает только силу и с Россией нужно вести переговоры с позиции силы", - сказал Макеев.
По его словам, что единственным решением проблемы является введение антироссийских санкций.