В российском парламенте пожаловались на неумение школьников швырять гранаты.

Видимо, российский парламентарий плохо знает фольклор и не в курсе, чтоб бывает, если у детей в руках оказывается граната.
Глава комитета Совета Федерации (верхней палаты парламента РФ) по обороне и безопасности Виктор Бондарев обратился к министру образования Ольге Васильевой и попросил ее вернуть в школы начальную военную подготовку (НВП).
Видео с его выступлением было опубликовано на портале YouTube.
"Ребенок боится автомата, ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать. Ну разве это нормальное явление?" — аргументировал он. Кроме того, сенатор особо указал, что срок службы в армии сократили "благодаря пацифистам".
После того как Васильева ответила, что не возражает по существу, Бондарев предложил объединить ОБЖ и НВП в один предмет и разделить программу.
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Напомним, ранее в Киеве на детской площадке лежала граната. До этого житель Днепра в шутку дал другу подержать гранату без чеки.