В российском парламенте пожаловались на неумение школьников швырять гранаты.

Граната Ф-1 / Last Day Club

Глава комитета Совета Федерации (верхней палаты парламента РФ) по обороне и безопасности Виктор Бондарев обратился к министру образования Ольге Васильевой и попросил ее вернуть в школы начальную военную подготовку (НВП).

Видео с его выступлением было опубликовано на портале YouTube.

"Ребенок боится автомата, ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать. Ну разве это нормальное явление?" — аргументировал он. Кроме того, сенатор особо указал, что срок службы в армии сократили "благодаря пацифистам".

После того как Васильева ответила, что не возражает по существу, Бондарев предложил объединить ОБЖ и НВП в один предмет и разделить программу.

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Напомним, ранее в Киеве на детской площадке лежала граната. До этого житель Днепра в шутку дал другу подержать гранату без чеки.