"Предательская реальность, к которой Россия не готова": эксперт рассказала, как РФ стала страной второго сорта в глазах США

Путин больше не является "любимой женой" Штатов / Reuters

Российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова отмечает, что США перестали рассматривать Россию как полноценного соперника.

У себя в Facebook она проанализировала последствия итогов расследования по сговору Трампа и Путина.

"Ирония в том, что подозрения о сговоре между Трампом и Путиным были, скорее всего, последним проявлением "биполярности" России и США, когда два лидера выступали на равных. Даже больше: в восприятии многих Трамп был обязан Путину, что можно считать признаком возвышения российского лидера, сделавшего американского президента своим должником", – пояснила Шевцова.

А теперь, как это не парадоксально, позиции Путина и в целом престиж России в глазах американцев пошатнулись и начали снижаться. Причем закончится этот процесс исключением России из американской системы приоритетов.

"С одной стороны, этот факт может привести к ослаблению американской санкционной удавки в отношении России. С другой, уход России с американского радара означает формирование миропорядка, в котором России будет сложно претендовать на место в первом эшелоне. Кремлю придется пересматривать свою внешнюю политику, основанную на американоцентризме. Кстати, именно последнее – восприятие себя Россией через отношения с мировой сверхдержавой – является предпосылкой нашей державности", – констатирует Шевцова.

Читайте такжеУкраина показала, как может играть Трампом в своих интересахПо ее словам, ведущее место России на мировой арене постепенно занимает Китай, а вот Москва Вашингтону больше не нужна.

"Наступает момент, когда Россия Америке больше не будет нужна. Ни в каком качестве! Хотя, по большому счету, и сейчас Россия американцам не интересна. Америка больше не смотрит на Россию как на субъект для равноправных отношений. У Америки появился иной интерес – формировать миропорядок, который бы интегрировал Китай в качестве партнера… И никакой надежды на треугольник "США – Китай – Россия". Обидно, конечно. Но такова жестокая правда жизни", – констатирует политолог.

Так или иначе, Россия теперь рассматривается не как системообразующая держава, которая вместе с Америкой несет ответственность за миропорядок – а как государство второго эшелона, пишет Шевцова.

"Конечно, Кремль может придумать повод привлечь внимание американцев и заставить их вернуться к диалогу. Но что это будет, кроме ядерного противостояния, которое может стать разрушительным для России? Вот какую свинью нам подложил спецпрокурор Мюллер, закрывший в Америке российскую тему. Предательская реальность, к которой Россия пока не готова. Вот в чем наша драма", – резюмирует эксперт.

Ранее профессор права в Гарвардском университете Ноа Фельдман проанализировал выводы Мюллера.

"Кажется, можно с уверенностью сказать, что Трампа не будут привлекать к ответственности за связи с Россией, независимо от того, продолжатся ли дальнейшие расследования демократов. Но проблемы Трампа, похоже не закончились..." – написал он.