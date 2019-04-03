В России семья затравленной за письмо Путину девочки решила вопрос с жильем

Семья санитарки переехала из-за травли односельчан / Фото: Радио Свобода

Семья Перчиковых из деревни Томсино Псковской области, которую затравили односельчане за письмо с просьбой о материальной помощи к президенту РФ Владимиру Путину, купила дом в соседнем районе.

Как сообщает ТАСС, Перчиковы планировали покинуть область, но впоследствии решили переехать из Себежского в Великолукский район.

"Дом в собственности на две доли: одна доля моя, другая — дочки, здесь земля неплохая, места не самые плохие", - рассказала Елена Перчикова.

Женщина пояснила, что дом куплен за 330 тысяч рублей благодаря беспроцентной ссуде, предоставленной благотворительным фондом.

"С переездом нам помог Никита Чаплин из Московской областной думы. Он поручил своим помощникам помочь, люди взяли пятиметровый прицеп и нас возили. Они нам перевозили вещи, скотину и подарили еще холодильник, потому что его не было", - поделилась подробностями россиянка.

Перчикова добавила, что вопрос с трудоустройством пока не решила, но планирует в ближайшем будущем устроиться на работу.

Напомним, местные жители устроили травлю 12-летней Таси Перчиковой, которая написала письмо в интернет-приемную президента РФ Владимира Путина и начала получать помощь от неравнодушных россиян. Девочка попросила купить для ее мамы, которая работала санитаркой в местной больнице, сельскохозяйственную технику для работы на огороде.