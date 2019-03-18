"Все живут бедно": в России затравили девочку, попросившую помощи у Путина

Тася попросила помощи у президента, это перевернуло жизнь девочки и ее семьи / Фото: Радио Свобода

В селе Томсино Псковской местные жители устроили травлю 12-летней Таси Перчиковой, которая написала письмо в интернет-приемную президента РФ Владимира Путина и начала получать помощь от неравнодушных россиян.

Как сообщает Радио Свобода, девочка попросила купить для ее мамы, которая работала санитаркой в местной больнице, сельскохозяйственную технику для работы на огороде.

Семье начали жертвовать финансовую помощь россияне и удалось собрать 90 тысяч рублей. На эти средства мама с девочкой купили для себя все необхоимое, но односельчане не поняли призыва о помощи, утверждая, что всем в России тяжело.

"Будьте такими же, как и все. Просто у нас все живут как могут, и никто ничего не просит, т.к это бесполезно, потому что закидают камнями", - начали анонимно писать Перчиковым односельчане.

После того, как Тасе подарили ноутбук, кто-то завладел обнаженными фотографиями девочки и начал шантажировать маму Елену.

В частности, незнакомец по телефону заявил Елене, что "если ты не понимаешь одного раза, в следующий раз дочка будет порвана от уха до уха". После угроз девочка боялась выйти из дома, перестала ходить в школу, а Елену из-за многочисленных жалоб уволили с работы.

"Всем тяжело тут, не одной тебе, зачем что-то просить?" – писали женщине местыне жители.

Елена вынуждена с дочерью покинуть село, но на переезд у семьи нет средств.

Напомним, в российском городе Екатеринбурге у студентов Уральского государственного горного университета появилась возможность отработать пропуски занятий визитом на молебен в поддержку строительства храма святой Екатерины.