"Группа раскольников": в Польской церкви прокомментировали автокефалию ПЦУ

Собор епископов Польской церкви / orthodox.pl

В Польской автокефальной православной церкви ответили на обращения по делу об автокефалии Православной церкви Украины.

В ПАПЦ заявили о том, что предоставление автокефалии православной церкви в Украине не должно касаться лишь одной "группы раскольников".

Вместе с тем ПАПЦ подчеркивают, что поддерживают признание полной самостоятельности православной церкви в Украине, говорится в официальном заявлении канцелярии Собора епископов.

"От имени Собора епископов ПАПЦ, в ответ на письма по делу автокефалии Православной церкви в Украине однозначно информируем, что Польская автокефальная православная церковь была и есть за признание полной самостоятельности - автокефалии Церкви православной в Украине.

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Предоставление автокефалии должно происходить в соответствии с догматично-каноническими нормами в отношении целой церкви, а не группы раскольников", - сказано в документе.

Кроме того, в Польской церкви добавили, что они продолжают сотрудничество с другими поместными церквями для урегулирования церковного вопроса в Украине.

Напомним, ранее в Православной церкви Украины пожаловались, что Москва мешает признанию ПЦУ.

Как известно, ПЦУ также отказалась признавать Сербская православная церковь