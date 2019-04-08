Пленный украинский моряк взбесил россиян беседой на английском с комиссаром Совета Европы

8 апреля 2019, 08:38

Информацию о разговоре подтвердил адвокат пленных моряков Николай Полозов.

Денис Гриценко / Facebook Н. Полозова

Украинский военный моряк Денис Гриценко, который был захвачен в ноябре минувшего года пограничниками ФСБ в Керченском проливе, а сейчас незаконно удерживается в московском следственном изоляторе, пообщался с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуне Миятович.

Соответствующее сообщение на своей странице в Facebook опубликовал адвокат Николай Полозов.

"Денис Гриценко разговаривал с госпожой Миятович на английском языке около 10 минут. Ответил на ее вопросы относительно состояния здоровья и условий содержания, сообщил, что следствие не предоставляет ему, а также другим военнопленным свиданий с близкими и телефонных переговоров", - написал он.

Читайте такжеВ СИЗО России пленный моряк Терещенко шокирует выбритым трезубцемКроме того, по словам Полозова, Гриценко пожаловался комиссару Совета Европы на работу цензоров, которые просматривают письма − из-за чего они к родным моряков (и от них) попадают с задержкой в два-три месяца.

Интересно, что Гриценко с Миятович вели беседу на английском языке. Это вызвало заметное недовольство у присутствовавшего там же российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Она потребовала у переводчика перевести ей полностью весь разговор.

Напомним, ранее Европейский суд отклонил запрос Украины по пленным морякам. До этого в Сети показали выразительный снимок пленных украинских моряков в России. Далее адвокат рассказал о коварном плане России насчет пленных украинских моряков.

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Россия пленные моряки Татьяна Москалькова
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