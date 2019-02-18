"Смеются конвоирам в глаза": в Сети показали выразительный снимок пленных украинских моряков в России

Та самая сцена в суде / facebook.com/RomanTsymbaliuk

Украинский журналист Роман Цимбалюк, постоянно работающий в РФ, опубликовал в соцсети Facebook снимок из зала московского суда, где идет процесс над захваченными в плен 24 ноября 2018-го пограничниками ФСБ в районе Керченского пролива украинскими военными моряками.

"Четверо российских полицейских в качестве конвоиров для четырех украинских военнопленных. Первая четверка с серьезными лицами охраняют стеклянную клетку, наши смеются им в глаза. На фото — Виктор Беспальченко, Владислав Костышин, Владимир Лисовой, Владимир Варимез", — написал он.

Напомним, ранее в российском СИЗО пленный украинский моряк Терещенко шокировал россиян выбритым трезубцем. До этого сообщалось, что ФСБ шантажирует родных плененных в Керченском проливе.



