Помпео объяснил различия между захватом Голанских висот и аннексией Крыма

Майк Помпео / Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео назвал различия между аннексией Голанских высот Израилем и полуострова Крым Россией.

"Не может быть более разных ситуаций, чем эти. Голанcкие высоты оказались частью Израиля после того, как он "подвергся нападению. Захват Голанских высот был необходим, чтобы "продолжать защищаться" от сирийского режима. Россия же не оборонялась. Россия захватила территорию у народа, который не представлял для нее никакой угрозы", - цитирует Помпео Deutsche Welle.

Напомним, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о признании Голанских высот - спорной территорией на границе с Сирией - территорией Израиля.