"Это прямое вмешательство": В России разъярились из-за передачи Киеву грамоты Петра Первого

Глава Минкульта Евгений Нищук принимает грамоту / скриншот из видео

Передачу Киеву чиновниками Федеральной Республики Германия грамоты императора Петра Первого из династии Романовых, утраченной во время Второй мировой войны, можно расценивать в разрезе влияния на результаты выборов президента Украины 2019. С таким заявлением выступил член комитета Совета Федерации (верхней палаты российского парламента) по обороне и безопасности Франц Клинцевич в воскресенье, 13 апреля.Сенатор подчеркнул, что процесс передачи, по всей видимости, был специально проведен в канун второго тура выборов президента Украины, который состоится 21 апреля.

"Передача грамоты российского императора другой стране, мягко говоря, не очень прилична. Но в данном конкретном случае это еще и прямое вмешательство во внутренние дела Украины", — заключил он.

По мнению Клинцевича, грамота Петра Первого является изначальной собственностью России.

Напомним, ранее стало известно о том, что ФРГ вручила Украине пресловутую грамоту Петра Первого - уникальный исторический документ 1708 года, который пропал во время Второй мировой войны. После окончания боевых действий он был обнаружен в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена.

