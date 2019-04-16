В РФ назвали число украинцев, получивших российское гражданство с начала войны

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Начиная с 2014 года 360 тысяч граждан Украины приобрели гражданство Российской Федерации сообщила начальник главного управления МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова.

По ее данным, в настоящее время около 77 тысяч граждан Украины имеют либо временное убежище, либо статус беженца на территории РФ.

Вместе с тем она подчеркнула, что по состоянию на 1 января статус беженца имеют 140 украинцев.

"Вот эти 140 человек — это лица, преследуемые украинскими властями по тем или иным основаниям. Они занимали определенные должности, придерживались политических взглядов. А в основном ввиду военных действий получали временное убежище граждане с юго-востока Украины. Экстренный массовый исход был у нас в конце 2014—начале 2015 года. В 2016 году мы предоставили временное убежище порядка 460 тыс. выходцев с Украины. Это очень большая цифра. Постепенно за этот период времени с 2014 года 360 тыс. граждан Украины приобрели гражданство РФ", - рассказала Казакова в интервью Коммерсанту.

Напомним, ранее сообщалось о том, что жители непризнанных "ДНР" и "ЛНР" смогут в России получать гражданство в упрощенном порядке.