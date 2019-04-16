"Однополые браки и толерантность": Звезда русского "блатняка" объяснил пожар в Нотр-Дам де Пари

Александр Новиков / worldpodium.ru

Известный российский автор/исполнитель, звезда русского "блатняка" Александр Новиков счел, что большой пожар, случившийся накануне в соборе Парижской Богоматери, был "знаком свыше, связанным с радикальной толерантностью и однополыми браками".

"Горит Нотр-Дам-де-Пари – достояние всего человечества. Радикальная толерантность, доведенная до абсурда и идиотизма, однополые браки, издевательства над христианскими заповедями и чувствами истинно верующих. Не за это ли налетело пламя чудовищного пожара и явилось миру заревом над погибающим в нем Нотр-Дамом-де-Пари? Не всполохи ли это пламени Содома и Гоморры? Не знак ли это?", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, масштабнейший пожар в шедевре мировой архитектуры − соборе Парижской Богоматери (прославленном в легендарном одноименном романе классика французской литературы Виктора Гюго) начался поздним вечером вторника, 15 апреля. Довольно быстро обрушился знаменитый шпиль здания, а вскоре пламя охватило и несущую конструкцию. Ликвидировать возгорание огнеборцам удалось только через несколько часов. От беспощадного пламени они сумели спасти две башни Нотр Дам де Пари и некоторые сокровища культуры, в том числе и Терновый венец Иисуса Христа.

Позднее Тарас Березовец, известный украинский политолог/телеведущий решил отметиться жесткой шуткой по поводу пожара.

"Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть", - написал он.

За свой сарказм Березовец сперва получил распеканцию от посла Франции в Украине Изабель Дюмон, а потом и от пользователей соцсетей - даже несмотря на быстро принесенные извинения.

Не остался в стороне и одиозный сатирический журнал Charlie Hebdo, художники которого отметились карикатурой на возгорание и президента Франции Макрона.

Далее, известный и скандальный российский музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение о пожаре в Нотр-Дам де Пари, в котором в свое циничном стиле назвал инцидент "перформансом" от "художника случая".