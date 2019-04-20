Кадыров напомнил Порошенко о клятвах в любви к России

Кадыров утверждает, что Порошенко раньше клялся в любви к России, а теперь оскорбляет / Reuters

В России глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ответил президенту Петру Порошенко, который публично обвинял Владимира Зеленского в извинениях перед лидером Чечни.

"Если Зеленский признал свою неправоту, то вопрос закрыт. А вы же распространяете сплетни, забыв, как сопровождали передачу россиян (журналистов Олега Сидякина и Марата Сайченко) клятвами о любви к России", - написал Кадыров в своем Telegram.

Кадыров заявил, что Порошенко приписал Зеленскому страх, хотя сам боится гораздо больше своего оппонента. Он утверждает, что президент показал свобю выдержку, когда по первому требованию отдал Кадырову задержанных Украиной российский корреспондентов.

Свой спич глава Чечни завершил угрозой. Слова Порошенко он посчитал оскорблением и пообещал в будущем за них "спросить должным образом".

Напомним, ранее народный депутат Борислав Береза прокомментировал угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова после инцидента с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой в кулуарах ПАСЕ.