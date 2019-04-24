Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Украине 25 апреля – источник

25 апреля может состоятся заседание Совбеза ООН по Украине

В четверг, 25 апреля, во второй половине дня по нью-йоркскому времени может состоятся экстренная встреча членов Совета Безопасности ООН по Украине.

Заседание может состояться в 15:00 (22:00 по киевскому времени), сообщил агентству Интерфакс-Украина источник в ООН.

Напомним, в связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО, Украина обратилась в Совет Безопасности ООН.

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Президент Петр Порошенко заявил, что решение об упрощении порядка приема в российское гражданство жителей ОРДЛО является попыткой легитимизировать военное присутствие России там.

В свою очередь Владимир Путин назвал причину раздачи паспортов РФ жителям Донбасса.