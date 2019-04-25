Жертва телевидения: В России жена "замочила" мужа, мешавшего смотреть дебаты Порошенко и Зеленского

Нож / Michael Blank via flickr.com

Излишнее внимание российских телевизионщиков к украинской политике привело к трагедии в российском городе Тамбов 42-летняя женщина убила мужа ножом – за то, что тот мешал ей смотреть дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко (прошедшие 19 апреля на киевском стадионе НСК Олимпийский).

Как сообщают местные СМИ, жена смотрела дебаты, а ее супруг излишне эмоционально комментировал происходящее на телевизионном экране. Началась ссора, в ходе которой разъяренный мужчина ударил жену по лицу, а та в ответ схватила ножом и пырнула его в грудь. От полученной раны 35-летний мужчина скончался.

К слову, трансляцию дебатов Зеленского/Порошенко с НСК Олимпийский вели сразу три российских телеканала − Россия 24, Russia Today и Дождь.

Напомни, ранее стало известно, что благодаря победе во втором туре выборов Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно данным Центризбиркома, он получил поддержку 73,22% избирателей, а его оппонент Петра Порошенко - 24,45% избирателей.