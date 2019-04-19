Чому перемогу на дебатах отримав Зеленський

Владимир Зеленский на дебатах

Команді Зеленського ці дебати були непотрібні. Вони були потрібні Порошенку. Він мав надію переломити на дебатах хід виборчої кампанії.

Він був настільки впевнений, що йому нічого не варто засунути на дебатах Зеленського за пояс, що навіть не відчув вчасно пастки - пропозиції проводити дебати в форматі, явно більш комфортному для Зеленського.

Маю враження, що Порошенко був настільки переконаним у своїй перевазі, що навіть і не готувався як слід.

Читайте такжеПять этапов разгрома Порошенко во втором туреА варто було звернути увагу на сказану в ході "Право на владу" фразу Володимира Зеленського: "Я й правду не розумію, чому люди мають мене слухати, якщо я говоритиму те саме?"

Тому Зеленський прийшов на дебати добре підготовленим. З домашніх заготовок, серед яких я не без гордості розпізнав і одну-дві власних порад, основною була ... українська мова.

Спекуляції, що Зеленського можна дискваліфікувати з президентських перегонів за формальною ознакою - вимогою володіти державною мовою -розсіяні, як і безліч інших нісенітниць, що запускались в обіг штабом Порошенка.

Звичайно, можна шукати і знаходити мовні огріхи у Зеленського (вони хоч меншою мірою, але були у Порошенка, і стаються з будь-яким промовцем), але факт є фактом - від володіє державною мовою.

Зеленський з моменту появи на сцені узяв ситуацію під контроль, атакував, вів дебати з позиції сильнішого.

Звичайно, переможця визначаються виборці на дільницях. Але маю серйозний сумнів, що дебати на НСК хоч як-небудь допоможуть Петру Олексійовичу.

Спроби опонентів Зеленського, які місяцями розповідали про "нарокомана-сцикуна", який не вміє говорити і боїться дебатів, зробити "кейс" навколо дебатів з одного слова - "повстанці" - просто сміховинні. Не маю сумніву, що для Зеленського і його штабу не буде проблемою пояснити ситуацію.

Читайте такжеПорошенко vs Зеленского: физиогномист назвал победителя дебатовАле давайте скажемо прямо, що саме Порошенко сприяв утворенню повної термінологічної плутанини навколо ситуації на Донбасі. Повстанці, терористи, російські найманці - хто скаже як правильно? А я знаю: відповідно до схвалених Порошенком незаконних Мінських домовленостей - "участники событий". І саме російською мовою, бо ревнителі української не помітили, що Мінські домовленості в обхід вимог українського законодавства укладені лише російською мовою.

Але навіть якби Зеленський сказав юридично бездоганно правильно - "участники событий" - президент Порошенко і його прихильники не маються відповіді на питання, звідки ж у них цукерки "Рошен"? Так що куля в ціль все рівно влучила.

Але досить про це. Виборці в неділю зроблять єдиний важливий висновок - проголосують.

Дебати мають і більш важливі підсумки.

Перш за все, вони відбулись без держави!

Так, ініціація і розвиток демократичних процесів в Україні - це вимога, ініціатива і акція суспільства. Держава може лише спостерігати. Демократія - вибір людей.

Що на дебатах зробила держава - це забезпечила порядок і безпеку. Я не настільки наївний, щоб повірити, що національна поліція настільки увійде в смак, що назавжди після цього позбудеться усіх вад, і стане ревним об"єктивним хранителем закону. Але, здається, що досвід цих виборів для МВС новий, цікавий, і не забудеться. Будемо сподіватись, а зараз просто подякуємо МВС.

До речі, про серйозні зміни в МВС свідчить і безславне спростування апокаліптичних прогнозів про заворушення, теракти, неможливість забезпечити безпеку на стадіоні, якими, зокрема, через Дмитра Гордона годували суспільство старі мєнтовські генерали.

Читайте такжеГромкость против драматургии: психолог оценила поведение Порошенко и Зеленского на дебатахТому зміна поколінь триває. І дає перші відчутні позитивні результати.

Чекаємо неділі. Очікувана (але звичайно ж негарантована) перемога Зеленського ознаменує ще одну зміну - кінець політики і політиків епохи Кучми.

Це не зніме з порядку денного ні проблему війни, ні недорозвинутості інфраструктури, ні бідності, ні корупції. Усе це на нас чекає 22 квітня за будь-яких результатів виборів.

Але зміни насуваються.

І не така вже безпорадна Україна. Принаймні уроки демократії ми вже можемо проводити. Можливо, навіть для колишніх вчителів.