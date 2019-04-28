"В лоно империи Путина": Легендарный офицер ВСУ спрогнозировал, чего сделает Кремль на Донбассе

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Поскольку в Кремле не заинтересованы в сильной Украине, то россияне будут делать все, чтобы не закончить войну на Донбассе.

Такого мнения придерживается легендарный полковник ВСУ, а ныне - замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос, сообщает Апостроф.

Он полагает, что Кремлю очень невыгодно возвращать оккупированные района Донбасса и останавливать вооруженный конфликт.

"Если рассмотреть перспективу, РФ не заинтересована в сильной Украине. Цель военного руководства России состоит в том, чтобы вернуть статус сверхдержавы. Для этого им необходимо вернуть в лоно бывшей Российской империи, а сейчас империи Путина, 40 миллионов славян", - сказал Кривонос.

Напомним, ранее Журналист рассказал, как стоит бороться с пропагандой Кремля на оккупированном Донбассе. До этого экс-советник Путина Андрей Илларионов предположил, когда закончится военный конфликт на востоке Украины.