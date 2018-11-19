"В Кремле находятся агрессивные руководители": экс-советник Путина предположил, когда закончится война на Донбассе

Андрей Илларионов считает, что войну на Донбассе способен завершить лишь новый президент России / фото: zn.ua

Российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов убежден, что военных конфликт на востоке Украины может завершится лишь в том случае, если к власти в России придет ответственное политическое руководство.

Во время чата в Главреде он почеркнул, что новый президент способен не только остановить войну на Донбассе, но и вывести российские войска с территории оккупированных областей, а также вернуть Украине территории и компенсировать нанесенный ущерб.

"Донбасс уже "завис" – так же, как и Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия. И "завис" он на тот же самый срок, что и Приднестровье, Южная Осетия и Абхазия, то есть на период существования нынешнего режима в России. Как только в России, в Москве, в Кремле появится новая ответственная власть, то наряду с перечнем самых срочных и неотложных вопросов внутрироссийской политической повестки дня во внешнеполитической повестке дня появится вопрос о выведении российских войск, размещенных во всех этих регионах, и о проведении переговоров с Украиной, Молдовой, Грузией по всем тем вопросам, какие останутся нерешенными после вывода российских войск с оккупированных территорий", - сказал экс-советник президента РФ.

По словам Илларионова, другого сценария разрешения данной проблемы не существует и лишь адекватное руководство России способно вести в стане политику, соответствующую ее интересам.

"Вопрос "на сколько лет может остаться проблема Донбасса" совершенно очевиден: ровно на то время, в течение которого в Кремле будут находиться неадекватные и агрессивные руководители, проводящие политику, не соответствующую интересам России", - подытожил он.

Как ранее сообщалось, Илларионов убежден, что автокефалия УПЦ равносильна для России распаду СССР, поэтому Кремль будет до последнего осуществлять попытки удержать свое влияние.