"Путин накажет Украину за автокефалию": экс-советник президента РФ спрогнозировал будущее после томоса

17 ноября 2018, 02:29

Бывший российский политик считает, что поместную церковь в Украине Россия воспримет болезненно.

Экс-советник Путина считает, что Кремль не простит Украине автокефалию / Фото: Facebook/Андрей Илларионов

Российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов убежден, что автокефалия УПЦ равносильна для России распаду СССР, поэтому Кремль будет до последнего осуществлять попытки удержать свое влияние.

"Кремль очень болезненно воспринимает эти процессы. Пожалуй, из того, что за последние четыре года делала Украина, ничто (за исключением военного сопротивления) не оказалось столь эффективным для обеспечения государственной независимости Украины и для разрушения имперских позиций Русской православной церкви, для неизбежного ухода РПЦ из Украины и потенциального ухода (не сегодня, не завтра, но в обозримой перспективе) Беларуси", - заявил он во время чата в Главреде.

По мнению Илларионова, Путин осознает серьезность ситуации в конфессиональной сфере, поэтому уже готовит для Украины решительный ответ на действия УПЦ.

"По своему значению это событие сопоставимо с распадами Советского Союза и Российской империи. Вослед первому (1917 год) и второму (1991 год) этапам политической дезинтеграции имперского пространства начинается дезинтеграция империи в конфессиональной сфере. Путин это хорошо понимает, и потому сдавать свои позиции не собирается. И, очевидно, готовит реакцию в отношении Украины для того, чтобы либо не допустить автокефалии (кажется, уже поздно), либо же каким-то образом "наказать" Украину за ее приобретение", -подытожил он.

Напомним, издание Московский комсомолец удалило со своего сайта новость под названием "Бывший советник Путина считает, что распад России неизбежен", о чем заявил экономист Андрей Илларионов в ходе чата на Главреде.

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Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
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