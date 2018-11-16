В России испугались пророчества экс-советника Путина

Андрей Илларионов

Издание Московский комсомолец удалило со своего сайта новость под названием "Бывший советник Путина считает, что распад России неизбежен".

Напомним, бывший советник Владимира Путина экономист Андрей Илларионов в ходе чата на "Главреде" высказал мнение, что распад России неизбежен, так как является продолжением естественного процесса распада многонациональных империй, и назвал территории, которые уйдут из РФ.

Несмотря на то, что за восемь часов нахождения на сайте материал набрал, судя по счетчику, более 207 тыс. просмотров, в начале двенадцатого статья с сайта МК была удалена.

В настоящий момент оригинальная ссылка перенаправляет читателя на главную страницу сайта.

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