В России испугались пророчества экс-советника Путина

16 ноября 2018, 14:17

Комментарий Андрея Илларионова для "Главреда" был удален с сайта россми.

Андрей Илларионов
Андрей Илларионов

Издание Московский комсомолец удалило со своего сайта новость под названием "Бывший советник Путина считает, что распад России неизбежен".

Напомним, бывший советник Владимира Путина экономист Андрей Илларионов в ходе чата на "Главреде" высказал мнение, что распад России неизбежен, так как является продолжением естественного процесса распада многонациональных империй, и назвал территории, которые уйдут из РФ.

Несмотря на то, что за восемь часов нахождения на сайте материал набрал, судя по счетчику, более 207 тыс. просмотров, в начале двенадцатого статья с сайта МК была удалена.

В настоящий момент оригинальная ссылка перенаправляет читателя на главную страницу сайта. 

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Россия Владимир Путин Андрей Илларионов
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