Экс-советник Путина рассказал, зачем Кремлю нужны "ЛНР" и "ДНР"

Кремль. Иллюстративное фото / Reuters

Известный российский экономист и экс-советник президента Путина по экономическим вопросам Андрей Илларионов, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", рассказал, для чего России нужна война на Донбассе и группировки "Л/ДНР".

"Следует использовать корректные термины: "ДНР" и "ЛНР" нужны не России – они нужны Путину. Но Путин – это не Россия. Путину "ДНР" и "ЛНР" действительно нужны. Они нужны ему для двух целей. Во-первых, они используются в качестве своеобразных "отверток", какие можно было бы постоянно втыкать в бок Украине для дестабилизации ситуации в стране. Во-вторых, Путин надеется, что рано или поздно в Украине окажется власть, которая будет готова пойти на размен Крыма на "ДНР" и "ЛНР". Иными словами, он надеется, что смогут найтись какие-то будущие украинские власти, которые смогут признать Крым частью России, а за это признание получат "ДНР"и "ЛНР"", − заявил он.

В целом, Илларионов считает, что группировки "Л/ДНР" станут фигурой для размена и торгов со стороны Кремля.

"Поэтому "ДНР" и "ЛНР" придерживаются в качестве "разменной монеты" для будущего возможного "урегулирования отношений" между Россией и Украиной", − подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-советник Путина назвал территории, которые "уйдут" из состава РФ.