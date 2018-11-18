Экс-советник президента России пояснил слова Путина о "рае" для россиян после ядерной войны

18 ноября 2018, 01:49

Бывший политик полагает, что российский лидер в силу своего возраста уже не контролирует высказывания.

Эксперт считает, что Путин с возрастом начал говорить неадекватные вещи / Фото: Facebook/Андрей Илларионов

Российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов убежден, что слова президента РФ о "рае" для россиян в случае ядерного удара обусловлены "личной возрастной эволюцией".

"Похоже, это было не столько запугиванием, сколько неконтролируемым высказыванием собственных размышлений. Не исключено, что это результат личной возрастной эволюции. Для человека, становящегося все старше и старше, естественно думать о прекращении жизни. Люди в возрасте нередко говорят вслух о завершении жизни, о смерти. Но одно дело – частному человеку делиться такими мыслями со своими близкими, совсем другое – политику, публичному лицу делиться подобными соображениями с широкой аудиторией, со всей страной", - сказал он во время чата в Главреде.

Экономист констатировал, что в России слова президента восприняли негативно даже его соратники, поскольку "досрочно попадать в рай никто не хочет". Он добавил, что заявление Путина заставило многих в России задуматься.

"Комментарий Путина о том, что граждане отправятся в рай, заставил, как мне кажется, немало людей в Кремле задуматься о том, действительно ли они хотят отправиться вместе с Путиным по этому адресу, или же они предпочтут хотя бы еще немного протянуть на этой бренной земле.  Демонстрация Путиным суицидальных намерений и в дальнейшем может вынудить кого-то не просто задуматься, но и предпринять определенные шаги", - подытожил Илларионов.

Как ранее сообщалось, Илларионов убежден, что автокефалия УПЦ равносильна для России распаду СССР, поэтому Кремль будет до последнего осуществлять попытки удержать свое влияние.

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Владимир Путин ядерная война Андрей Илларионов чат Главреда
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