Макрон прокомментировал возможный выход России из Совета Европы

Франция хочет, чтобы Россия осталась членом Совета Европы, сказал Макрон / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон дал комментарий относительно возможного выхода российской делегации из состава Совета Европы.

Как сообщает AFP, свое мнение французский лидер высказал в ходе встречи с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом. Напомним, c мая по ноябрь Франция примет полномочия председателя Комитета министров СЕ.

"Я хотел бы, чтобы Россия оставалась в составе Совета Европы. Совет Европы нуждается в России, как и Россия и русские нуждаются в Совете Европы", - заявил Макрон.

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Ранее большой резонанс вызвало заявление генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, который сравнил потенциальный выход РФ из ПАСЕ с "катастрофой уровняBrexit" .

Напомним, в ПАСЕ проголосовали за резолюцию относительно участия России. Москве впервые с 2014 года предложили сформировать свою делегацию.