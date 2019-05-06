Макрон прокомментировал возможный выход России из Совета Европы

Париж заинтересован в том, чтобы Москва осталась членом СЕ, заявил президент Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон дал комментарий относительно возможного выхода российской делегации из состава Совета Европы.
Как сообщает AFP, свое мнение французский лидер высказал в ходе встречи с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом. Напомним, c мая по ноябрь Франция примет полномочия председателя Комитета министров СЕ.
"Я хотел бы, чтобы Россия оставалась в составе Совета Европы. Совет Европы нуждается в России, как и Россия и русские нуждаются в Совете Европы", - заявил Макрон.
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Ранее большой резонанс вызвало заявление генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, который сравнил потенциальный выход РФ из ПАСЕ с "катастрофой уровняBrexit".
Напомним, в ПАСЕ проголосовали за резолюцию относительно участия России. Москве впервые с 2014 года предложили сформировать свою делегацию.