Стала известна компенсация семьям погибших при пожаре в Шереметьево / ЕРА / UPG

Семьи жертв сгоревшего самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево получат по 9 млн рублей.

С таким заявлением выступил 7 мая министр транспорта Евгений Дитрих.

"Это 2 млн страховых выплат, 2 млн — региональные выплаты, 5 млн — выплаты компании Аэрофлот", — пояснил он.

Ранее СМИ раскрыли основную версию в расследовании крушения и пожара самолета в Шереметьево. Если верить российским журналистам, то без человеческого фактора в пожаре самолета SSJ-100 в Шереметьево никак не обошлось.

Авиакатастрофа в Шереметьево: что известно о погибших и пострадавших

Напомним, вечером 5 мая в московском аэропорту Шереметьево произошла масштабная авиакатастрофа. Сразу после экстренного возвращения и аварийного приземления на взлетно-посадочную полосу произошел пожар в пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 (сообщением Москва-Мурманск).

На борту самолета находились 73 пассажира и 5 членов экипажа.

Эвакуация была проведена с помощью надувных трапов, при этом на опубликованном видео запечатлено, как люди прыгали из горящего самолета и бежали по взлетной полосе.

Позднее в российском Следкоме сообщили, что в результате катастрофы погиб 41 человек.

Ранее Главред собрал все, что известно о пожаре в самолете Sukhoi Superjet 100 (сообщением Москва-Мурманск) в аэропорту Шереметьево, по состоянию на утро в понедельник, 6 мая.

Политолог уже заявил, что власти РФ пытаются перевести стрелки с виновников катастрофы самолета на пассажиров. Настоящая вина в гибели 41 человека лежит на ближайших друзьях и подельниках Путина, отметил Игорь Эйдман.

Будущий президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования по поводу крушения пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100.