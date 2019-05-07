Стала известна компенсация семьям погибших при пожаре в Шереметьево

Сумма будет состоять из выплат страховых, региональных и компании Аэрофлот.
Семьи жертв сгоревшего самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево получат по 9 млн рублей.
С таким заявлением выступил 7 мая министр транспорта Евгений Дитрих.
"Это 2 млн страховых выплат, 2 млн — региональные выплаты, 5 млн — выплаты компании Аэрофлот", — пояснил он.
Ранее СМИ раскрыли основную версию в расследовании крушения и пожара самолета в Шереметьево. Если верить российским журналистам, то без человеческого фактора в пожаре самолета SSJ-100 в Шереметьево никак не обошлось.
Авиакатастрофа в Шереметьево: что известно о погибших и пострадавших
Напомним, вечером 5 мая в московском аэропорту Шереметьево произошла масштабная авиакатастрофа. Сразу после экстренного возвращения и аварийного приземления на взлетно-посадочную полосу произошел пожар в пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 (сообщением Москва-Мурманск).
На борту самолета находились 73 пассажира и 5 членов экипажа.
Эвакуация была проведена с помощью надувных трапов, при этом на опубликованном видео запечатлено, как люди прыгали из горящего самолета и бежали по взлетной полосе.
Позднее в российском Следкоме сообщили, что в результате катастрофы погиб 41 человек.
Ранее Главред собрал все, что известно о пожаре в самолете Sukhoi Superjet 100 (сообщением Москва-Мурманск) в аэропорту Шереметьево, по состоянию на утро в понедельник, 6 мая.
Политолог уже заявил, что власти РФ пытаются перевести стрелки с виновников катастрофы самолета на пассажиров. Настоящая вина в гибели 41 человека лежит на ближайших друзьях и подельниках Путина, отметил Игорь Эйдман.
Будущий президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования по поводу крушения пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100.