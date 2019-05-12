В Израиле стартовало Евровидение-2019

Евровидение-2019 началось в Тель-Авиве / Фото: eurovision.tv

В столице Израиля Тель-Авиве стартовал ежегодный 64-й песенный конкурс Евровидение-2019.

Мероприятие началось с дефиле 41 национальной делегации по оранжевой дорожке и открытия фан-зоны. Видеотрансляция ведется на YouTube-канале

Eurovision Song Contest.

Открытие конкурса считается светской частью Евровидения, и она началась за два дня до основной конкурсной части, которая пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Украина в этом году участия в Евровидении не принимает, и жители страны не смогут проголосовать за понравившихся участников конкурса.

Как ранее сообщалось, конкурс проходит на фоне обострения арабо-израильского конфликта. Ранее в субботу, 4 мая, ряд мероприятий в рамках Евровидения был отменен.