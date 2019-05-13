"Некромантия": россияне опозорились с похоронами Доренко

РосСМИ опозорились с похоронами Доренко / Радиостанция Говорит Москва

Прокремлевский телеканал Звезда опозорился с сюжетом о похоронах Сергея Доренко, который погиб 9 мая.

Напомним, в Москве отменили церемонию прощания с Сергеем Доренко, которая ранее была назначена на 12 мая. В то же телеканал дал сюжет якобы с похорон. При этом журналисты умудрились взять интервью у певицы Елены Образцовой – несмотря на то, что сама Образцова умерла еще в 2015 году.

"Воскрешенная" певица якобы рассыпалась в комплиментах Доренко, называя его "настоящим бескомпромиссным журналистом" и "высочайшим профессионалом".

Позднее статью о похоронах с сайта телеканала удалили, но новость сохранилась в кеше и ее успели просмотреть достаточное число читателей.

Ранее вдова Доренко обвинила его дочерей в распространении лжи. Женщина уверяют, что ей намеренно не дают похоронить супруга.

Позднее медики обнародовали свою версию по поводу его смерти.