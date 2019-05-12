Вдова Доренко обвинила его дочерей в распространении лжи

Юлия Доренко обвинила его дочерей во лжи / Фото: Instagram/i.dorenko

Вдова главного редактора радиостанции Говорит Москва Сергея Доренко Юлия заявила, что в ее распоряжении оказался документ, в котором указано, что прощание с журналистом отменили после заявления в полицию от его дочерей.

Как сообщается на сайте Говорит Москва, по обращению правоохранительные органы вынуждены были начать следственные действия.

Ранее дочь Доренко от первого брака Екатерина заявила на Троекуровском кладбище, что перенос церемонии произошел не по инициативе семьи. Девушка уверяла, что они с сестрой действительно запрашивали дополнительную экспертизу, при этом "есть мероприятия, которые были затянуты".

Читайте такжеСмерть Доренко: дочери журналиста и его молодая жена подрались на кладбищеВ бюро судмедэкспертизы констатировали, что затягивания нет, работа осуществлялась в плановом порядке. Радиостанция опубликовала документ, в котором говорится, что необходимость в проведении дополнительного исследования возникла в связи с проверкой версии об отравлении.

Напомним, Сергей Доренко скончался внезапно в минувший четверг, 9 мая, в Москве - на 60-м году жизни.Он ехал на мотоцикле модели Triumph по центру столицы РФ (со стороны Курского вокзала к Таганской площади), но внезапно потерял управление транспортным средством. Дальше Доренко пролетел наискосок до отбойника встречной полосы и вскорости скончался - якобы от аневризмы аорты.

Позднее медики обнародовали свою версию по поводу его смерти. В воскресенье, 12 мая, отменили намеченную церемонию прощания с Доренко и запретили выдавать его останки жене.