В Турции начала трескаться возводимая Россией АЭС

АЭС Аккую трескалась уже дважды / Фото: bellona.ru

В Турции регулятор атомной энергетики уже дважды обнаруживал трещины в бетоне фундамента АЭС Аккую, которую строит российская государственная корпорация Росатом.

Как информирует Haberturk, первую трещину обнаружили в 2018 году.

По рекомендации специалистов Росатом повторил заливку бетона, однако регулятор повторно обнаружил трещину. Ликвидировать проблему удалось в сентябре 2018 года.

В Росатоме отрапортовали, что трещины на скорость строительства не повлияли и АЭС возводится в соответствии с графиком.

Как известно, атомная электростанция Аккую будет состоять из четырех блоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200. Проект оценивают в 20 млрд долларов. Строительство было приостановлено после того, как Турция сбила российский истребитель на границе с Сирией, однако в 2017 году проект возобновили.

Напомним, газопровод Турецкий поток, как ранее и было запланировано, введут в эксплуатацию до конца 2019 года.