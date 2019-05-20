"Позарились на чужое": Кадыров разочаровался в первой речи президента Зеленского

20 мая 2019, 21:54

Российский чиновник утверждает, что новый глава государства со старта начал вести себя по отношению к России агрессивно.

Кадыров,
Кадыров внимательно следит за событиями в Украине / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его разочаровала инаугурационная речь нового президента Украины Владимира Зеленского.

"Владимир Александрович, я был о вас совсем иного мнения. Думал, что успешный, опытный и известный шоумен станет мудрым и трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое. Так добрые соседи не поступают! Вынужден разочароваться в вас. А так не хотелось в первый же день", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадырова возмутило, что Зеленский назвал Крым частью Украины. Он добавил, что Россия с полуострова уходить никуда не собирается.

"Своей задачей он назвал "возвращение Донбасса и Крыма". Не буду ничего говорить про Донбасс, выдавленный безрассудными действиями руководства Украины. А что касается Крыма, то полуостров в марте 2014 года навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается! Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России", - пишет глава Чечни.

Читайте также"Ребята, давайте жить дружно!": Кадыров ответил на заявление США о блокаде России флотом СШАПо словам Кадырова, речь Зеленского, вероятно, редактировалась в Вашингтоне, "иначе президент не стал бы в первый же день делать воинственные заявления, угрожая захватить территорию соседнего государства".

"Россия относится к речам Киева про Крым, как к детским шалостям, а шалости иногда сильно раздражают", — сказал он.

Глава Чечни пригрозил, что если бы Россия намеревалась захватить украинские территории, то Киев уже был бы областным центром РФ.

"Большой, красивый, цветущий город! Но Россия этого не сделает никогда! Мы уважаем территориальную целостность страны братского украинского народа! Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим!", — заявил Кадыров.

Напомним, ранее Кадыров заявлял, что Порошенко приписал Зеленскому страх, хотя сам боится гораздо больше своего оппонента.

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