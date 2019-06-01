Британские истребители перехватили группу российских военных самолетов

Британские военные самолеты / Planeta.press

Звенья истребителей британских ВВС были подняты по тревоге ради перехвата пяти российских военных самолетов, находившихся в опасной близости к воздушному пространству Эстонии.

По данным чиновников министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, инцидент произошел 30 мая. "Истребители Королевских ВВС были подняты по тревоге с задачей перехватить два российских Су-30 (многоцелевой истребитель - Главред), Су-24 (фронтовой бомбардировщик - Главред) и транспортный самолет Ан-12, которые приближались к северному побережью Эстонии", - заявили они.

Читайте такжеБританский истребитель перехватил над Черным морем два российских бомбардировщикаПо данным британских военных, нынешний перехват истребителями Соединенного Королевства российских военных самолетов стал уже четвертым по счету с апреля 2019-го. Именно тогда британские пилоты заступили на боевое дежурство в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.

"Королевские ВВС выполняют задачи совместно со своими союзниками по НАТО с целью сдерживания российской агрессии и заверения союзников в преданности Великобритании коллективной обороне", − подытожили в британском Минобороны.

Напомним, ранее США и Канада подняли истребители на перехват российских бомбардировщиков. До этого аналогичный перехват в небе близ Эстонии осуществили немецкие истребители.



