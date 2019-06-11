В РФ скоропостижно умер генерал, командовавший боевиками "ЛНР"

Сергей Юдин / Сегодня

В России скоропостижно умер генерал-лейтенант Сергей Юдин, в 2015-м командовавший 2-м Армейским корпусом ВС РФ в оккупированном боевиками "ЛНР" Луганске.

Соответствующая информация была опубликована в сообществе одной из российских военных частей ВКонтакте.

"Скоропостижно скончался командир 245 мотострелкового Гнезненского полка, генерал-майор Юдин Сергей", − говорится в тексте.

Читайте такжеВ России внезапно умер генерал ФСБ, занимавшийся отправкой "гумконвоев" на ДонбассПо данным блогера, скрывающегося под блогом Necro Mancer, отмечает, что Юдин имел позывной "Тамбов" и в 2015-м году командовал на оккупированной Луганщине российскими войсками и боевиками.

"10/06/19 внезапно умер ихтамнет генерал-лейтенант Юдин Сергей Сергеевич, который в 2015 году под позывным "Тамбов" руководил 2АК РОА", − говорится в тексте.

Напомним, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко назвал причины, по которым боевики на Донбассе готовы к переходу на сторону украинской армии. Позднее генерал-разведчик экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал, где на Донбассе вернее всего ждать нового удара боевиков.