Генерал-разведчик рассказал, где на Донбассе ждать нового удара боевиков

Российские военные / glavpost.com

На Донбассе наиболее критичным является Мариупольское направление, Авдеевка и Пески, кроме того, в зоне риска также находятся Станица Луганская с Новотошковкой, заявил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

По его мнению, в первую очередь именно эти точки будут под обстрелами и провокациями оккупантов, ведь в этих населенных пунктах у боевиков уже "пристреляны" позиции.

Он также предупредил, что в ближайшие дни боевики на Донбассе могут активизировать боевые действия, в то же время широкомасштабных операций боевики не планируют.

"Но то, что оккупанты будут наступать по всей линии проведения ООС – ни по оперативным данным, ни по политическим каналам, не прогнозируется", – рассказал он в комментарии "Сегодня".

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил о том, что российские войска "будут захлебываться собственной кровью" в случае вооруженного конфликта с Украиной.