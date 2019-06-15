У Алибасова, который тяпнул моющего средства, описали будущее кота-проходимца

Настоящий кот Алибасова нашелся, а лже-коту ищут хозяев / alibasov_nana/Instagram.com

Пиар-директор известного российского продюсера Бари Алибасова, который пока не отошел после комы, Вадим Горожанкин рассказал о судьбе кота, которого семье "вернули" за вознаграждение в размере 800 тысяч рублей аферисты. Отметим, на самом деле кот оказался чужим, обнаружилась подстава.

Так вот. Этот лже-кот Алибасова не пропадет. В настоящее время животное находится на передержке у одной из фанаток группы "На-На".

Горожанин подчеркнул, что они не бросят кота-проходимца и обязательно найдет ему хозяев.

Отметим, любимец Алибасова канадский сфинкс Чуча сбежал, когда тот лежал в больнице. Когда сын Бари Каримовича (тоже Бари) устраивал экскурсию по квартире отца, животное умудрилось выскользнуть из помещения.

Читайте также"Где мой кот?": Бари Алибасов, который смачно отхлебнул КРОТа, открыл глаза и заговорилРанее в Москве в школе кунг-фу отыскали кота Алибасова. Как рассказал пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин, с ним связался мужчина, который обнаружил питомца.

Напомним, ранее аферист выдал другого кота за пропавшего любимца Бари Алибасова и забрал 800 тысяч рублей.

Отметим, что спустя 6 дней после происшествия, Алибасов, открыв глаза, первым делом спросил про своего кота.

Ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.