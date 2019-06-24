Россия пошла на попятную по транзиту украинских товаров: стали известны подробности

Правительству РФ поручено утвердить перечень пунктов пропуска через госграницу для транзита украинских товаров.
Согласно поправкам, внесенным в указ президента России Владимира Путина, автомобильный и железнодорожный транзит украинских товаров через территорию РФ возможен при наличии на транспортных средствах и товарах пломб, использующих технологию ГЛОНАСС.
В частности, соответствующие изменения коснутся транзита украинских товаров, которые идут в третьи страны через территорию России в страны Средней Азии.
Как сказано в указе Путина, размещенном на портале правовой информации РФ, российскому правительству поручено утвердить перечень пунктов пропуска через госграницу для транзита, порядок осуществления перевозок, требования к пломбам ГЛОНАСС, порядок выдачи талонов, а также обеспечить создание и эксплуатацию системы контроля.
При этом учетный талон должен быть у водителя автомобиля, который осуществляет транзит. В случае нарушения порядка использования пломб талоны аннулируются, а сами пломбы необходимы для отслеживания товаров, чтобы их не отгружали в России.
Как известно, ранее Украина в ВТО проиграла России ключевой торговый спор.