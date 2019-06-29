Макрон укорил РФ за "ошибку в украинском вопросе" и анонсировал новую встречу с Путиным

Эммануэль Макрон / Reuters

Для обсуждения ситуации в Украине президент Франции Эммануэль Макрон планирует в ближайшее время встретится с президентом России Владимиром Путиным.

"В ближайшие недели мы продолжим с российским президентом тот обмен мнениями, который имел место в Японии, и в ближайшие недели у нас состоится новая двусторонняя встреча", - сказал Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Он напомнил, что уже обсуждал с Путиным различные актуальные кризисы, в частности ситуацию в Украине.

"Я выступаю за то, чтобы мы добились конкретного продвижения с тем, чтобы обеспечить возобновление встреч в нормандском формате на уровне глав государств и правительств", - цитирует ТАСС французского президента.

Читайте такжеВ Кремле заговорили о реанимации "нормандского формата" после заявления ЗеленскогоПри этом он подчеркнул, что "не намерен проводить встречи просто ради их проведения". "Об этом я прямо сказал президенту Путину. То есть это подразумевает, что должно быть достигнуто изменение нынешних позиций", - отметил Макрон.

Для подготовки этих переговоров предстоят встречи "экспертов и министров, которые состоятся в ближайшие недели", добавил он.

Макрон также добавил, что Россия "совершила ошибку в украинском вопросе". "Теперь нам следует найти пути урегулирования проблемы в соответствии с Минскими соглашениями. Считаю, что именно России надлежит теперь предпринять усилия, действуя совместно с Украиной", - подчеркнул президент Франции.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности к проведению встречи в "нормандском формате".