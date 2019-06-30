"Пособники Киева": в РФ всполошились из-за планов Франции передать Украине патрульные катера

Украина получит 20 патрульных катеров OCEA FPB 98 / ocea.fr

Передавая Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98, Франция продолжает американскую политику, "когда сбывается старая техника", заявил зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

"Для нас это всё не ново. Если Украина станет использовать катера в мирных целях — это одно дело. Но если же они будут использоваться в части продолжения агрессивной военной политики — это совсем другой вопрос", — заявил он rt.com.

По словам Швыткина, Франция должна осознавать, что она может являться неким пособником в случае нарушения норм международного морского права со стороны Украины.

Напомним, ранее украинские моряки испытали переданные США подержанные катера класса Island.