Кто займет место Юнкера: источники назвали вероятного главу Еврокомиссии

Франс Тиммерманс может занять пост Жана-Клода Юнкера / Фото: Reuters

Следующим главой Еврокомиссии может стать социал-демократ экс-министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс.

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, эту кандидатуру наиболее активно обсуждали европейские дипломаты и чиновники за несколько часов до встречи лидеров ЕС, где будет обсуждаться назначения руководителей топ-институтов блока.

Также глава Евросовета Дональд Туск провел консультации с представителями ведущих фракций Европарламента, однако конкретных имен не называл. Однако именно Тиммерманс был главным кандидатом на пост главы ЕК от социал-демократов на выборах в Европейский парламент.

По словам двух дипломатов и одного советника Европейского парламента, Тиммерманс может быть избран вопреки неожиданно жесткому сопротивлению со стороны восточноевропейских стран.

"Похоже, что Тиммерманса выдвинут на пост президента Еврокомиссии", - сказал агентству один дипломат, участвовавший в переговорах. Эту информацию подтвердил другой дипломатический источник.

Как известно, против кандидатуры нидерландского политика выступают Венгрия и Польша. Политики восточноевропейских стран обвиняют его в участии в процессах нарушения верховенства права.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о том, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в разговоре с ним обещал личную поддержку Украине.