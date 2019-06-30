В России при обрушении дома погибли собиравшие металлолом подростки

Мальчики погибли до приезда скорой помощи / Фото: Известия

В России в Абинском районе Краснодарского края в результате масштабного обрушения заброшенного дома погибли два подростка.

Как сообщает издание Кубанские новости, трагедия случилась в садовом товариществе Ягодка в одном из заброшенных домов.

Отмечается, что подростки 14 и 18 лет собирали металлолом и забрались в нежилой дом, где на них обрушилась стена здания. Оба юноши погибли на месте до приезда скорой помощи.

Погибшими оказались 18-летний местный житель и 14-летний школьник, который по документам числится жителем Свердловской области. На месте происшествия был также третий подросток, однако о его состоянии не сообщается.

Обстоятельства и причины разрушения дома выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, в России в городе Тулуна Иркутской области и 12 близлежащих населенных пунктах Тулунского района произошло масштабное наводнение с жертвами и пострадавшими.