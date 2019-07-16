В Совбезе ООН анонсировали заседание из-за украинского языкового закона

Совбез ООН соберется из-за украинского языкового закона

Во вторник, 16 июля, Совет безопасности ООН проведет заседание по повод украинского языкового закона.

Заседание начнется в 17:00 по киевскому времени, говорится на сайте Совета безопасности ООН.

Отмечается, что с просьбой созвать "срочные консультации" в Совет безопасности ООН обратилась делегация России.

Ранее Россия уже инициировала проведение заседания СБ ООН, однако тогда Совет безопасности отказался рассматривать этот вопрос.

После этого Россия решила вторично созвать заседание Совета безопасности ООН из-за украинского языкового закона.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что "Кремль сознательно мухлюет с понятиями "этнический русский" и "русскоязычный человек".