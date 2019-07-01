Россия повторно созывает Совбез ООН из-за закона об украинском языке

Совбез ООН снова соберется из-за украинского языка в Украине / Reuters

В Совете безопасности ООН 16 июля состоится заседание, инициировала которое Россия по причине принятия Верховной Радой закона об украинском языке.

"Делегация РФ повторно обратилась насчет обсуждения украинского языкового закона в Совбезе ООН. Сегодня при согласовании программы работы на текущий месяц такое заседание предварительно запланировали на 16 июля", - сообщил в Facebook пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Спикер высказал мнение, что целью созыва Москвой Совбеза ООН является намерение дестабилизировать ситуацию в Украине, а не собственно заявленный, как повестка дня, закон о государственном языке.

"Нас ждет второй акт театра абсурда в Совете безопасности ООН... Все понимают, что Москву интересует не столько закон о языке, сколько любая возможность для дестабилизации ситуации в Украине", - отметил дипломат.

/ Фото: Facebook/Oleg Nikolenko

Напомним, Совет безопасности ООН отказался рассматривать по требованию России закону Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.