"Эвакуация и пострадавшие": в Шереметьево случилось новое ЧП с самолетом

В Шереметьево эвакуировали пассажиров самолета Boeing-747, есть пострадавшие / nordwindairlines.ru

В пятницу, 19 июля, в московском аэропорту Шереметьево самолет Boeing-747 авиакомпании Nordwind не вылетел в Ереван, пассажиров эвакуировали, пострадали восемь человек.

После эвакуации двух из пострадавших госпитализировали, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Московской области.

В Nordwind сообщили, что Boeing-747 прекратил взлет, поскольку при разбеге в салоне появился посторонний запах.

"…Экипаж прекратил взлет и после освобождения взлетно-посадочной полосы и выключения двигателей организовал эвакуацию пассажиров (162 взрослых, 11 детей) по аварийным надувным трапам…", — отметили в авиакомпании.

По данным МЧС, экипаж борта подал сигнал о задымлении в кабине пилота. Позже представители экстренных служб осмотрели самолет и не обнаружили в нем признаков горения или задымления.

Напомним, вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево после экстренного возвращения и аварийного приземления на взлетно-посадочную полосу загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 сообщением Москва — Мурманск.

На борту самолета находились 73 пассажира и 5 членов экипажа, в результате катастрофы погиб 41 человек. СМИ писали, что главная версия причины катастрофы — ошибочные действия пилотов.