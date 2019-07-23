Гибель подводников на Лошарике: в РФ отыскали украинский след

23 июля 2019, 11:58

На станции АС-31 ранее использовали серебряно-цинковые аккумуляторы украинского производства.

Подлодка, субмарина, Россия
На подводных лодках РФ ранее использовали аккумуляторы украинского производства / profi-forex.org

Офицеры-гидронавты атомной глубоководной станции АС-31 (Лошарик) погибли в результате взрыва аккумуляторной батареи, когда на помощь пострадавшим пришли четыре гидронавта сменного экипажа.

Как пишет Коммерсант, погибшие встречали тушивших пожар у шлюзового устройства, тогда люк между двумя кораблями снова загерметизировали. Предполагается, что вскоре после этого и произошел взрыв. Все находившиеся там погибли.

Издание отмечает, что на станции типа АС-31 долгое время использовали серебряно-цинковые аккумуляторы украинского производства. После ухудшения отношений Киева и Москвы их заменили на российские литий-ионные батареи. Среди документации производителя были обнаружены сертификаты о том, что переданные флоту батареи прошли испытания на взрывобезопасность. Обстоятельства этих испытаний в настоящее время выясняются.

Опрошенные специалисты допускают, что к взрыву привели экстремальные режимы работы батареи. Они полагают, что из-за оплавления изоляции могло произойти короткое замыкание, вызвавшее сбои в энергосистеме станции и регулирующей ее автоматике.

Читайте такжеГибель моряков на атомной подлодке Лошарик в РФ: причина пожара, кто выжил и что говорят в КремлеВ материале подчеркивается, что моряки следовали инструкциям по борьбе за живучесть подлодок, согласно которому члены экипажа обязаны оставаться и бороться с возгоранием на том месте, где их застал пожар. Покинувшим отсек грозит уголовная ответственность. Шесть гидронавтов, по данным газеты, покинули АС-31, еще десять остались бороться с аварией.

Впоследствии во время осмотра станции выяснилось, что в борьбе за живучесть аппарата гидронавты израсходовали все имевшиеся на борту средства пожаротушения. Кроме того, экипаж за 40 минут "издышал" все изолирующие дыхательные средства, затем - запасы портативных дыхательных устройств, после чего офицеры использовали шланговые дыхательные аппараты. Командир запросил разрешение на эвакуацию только когда моряки начали терять сознание.

Напомним, ранее сообщалось о том, что моряки на Лошарике могли погибнуть при испытании ядерной торпеды Посейдон.

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Россия подлодка аккумуляторы Украина Лошарик
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