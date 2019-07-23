Взялись за классику: в России экранизируют легендарный роман-антиутопию Мы

Фильм обещают выпустить в прокат уже в будущем году.
В России режиссер-дебютант Гамлет Дульян снимет фильм "Мы" по одноименному легендарному роману-антиутопии Евгения Замятина.
Соответствующее сообщение опубликовали представители Централ Партнершип − крупной российской кинокомпании. Ожидается, что фильм выйдет на экраны не ранее осени 2020-го.
Также сообщается, что сюжет картины будет разворачиваться в постапокалиптическом тоталитарном мире, где каждый жителей имеет свой порядковый номер, униформу, полностью стеклянные дома и сексуальные отношение по расписанию.
В фильме сыграют Егор Корешков (дилогия Горько, сериал Оптимисты), Юрий Колокольников (Счастливый конец, сериал Игра престолов), Марьяна Спивак (Нелюбовь), а также Филипп Янковский (более известный как режиссер фильмов Статский советник и В движении).
Напомним, ранее сообщалось о том что в России решили в срочном порядке снять фильм о Чернобыле - ответ резонасному одноименному сериалу от американского телеканала НВО.