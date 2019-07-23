Взялись за классику: в России экранизируют легендарный роман-антиутопию Мы

Юрий Колокольников на съемках фильма "Мы" / Рамблер/кино

В России режиссер-дебютант Гамлет Дульян снимет фильм "Мы" по одноименному легендарному роману-антиутопии Евгения Замятина.

Соответствующее сообщение опубликовали представители Централ Партнершип − крупной российской кинокомпании. Ожидается, что фильм выйдет на экраны не ранее осени 2020-го.

Также сообщается, что сюжет картины будет разворачиваться в постапокалиптическом тоталитарном мире, где каждый жителей имеет свой порядковый номер, униформу, полностью стеклянные дома и сексуальные отношение по расписанию.

В фильме сыграют Егор Корешков (дилогия Горько, сериал Оптимисты), Юрий Колокольников (Счастливый конец, сериал Игра престолов), Марьяна Спивак (Нелюбовь), а также Филипп Янковский (более известный как режиссер фильмов Статский советник и В движении).

Напомним, ранее сообщалось о том что в России решили в срочном порядке снять фильм о Чернобыле - ответ резонасному одноименному сериалу от американского телеканала НВО.