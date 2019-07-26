В России арестовали подозреваемого в убийстве проукраинской активистки Григорьевой

Следствие утверждает, что убийство стало последствием бытовой ссоры / Фото: Фонтанка

В России суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде ареста для уроженца Киргизии Даврона Мухамедова, подозреваемого в убийстве проукраинской активистки и оппозиционной правозащитницы Елены Григорьевой.

"Извините, больше не повторится, пить больше не буду, буду работать. Понял уже, куда попал", - цитирует Фонтанка слова обвиняемого в суде.

Задержали Мухамедова 25 июля. По версии следствия, он был знаком с Григорьевой и убил ее во время конфликта, возникшего на бытовой почве. Правоохранители уверяют, что погибшая активистка вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртным и была убита во время бытовой ссоры с подозреваемым во время совместного застолья.

Как известно, Мухамедову 37 лет, родился в Киргизии, в Петербурге официально зарегистрирован. Известно, что у него есть семья.

Напомним, накануне в Санкт-Петербурге после череды угроз и нападений зверски убили известную правозащитницу Елену Григорьеву. Соратники убитой уверены, что смерть оппозиционерки связана с ее деятельностью. В полиции подтвердили, что Григорьева жаловалась на угрозы.