В Санкт-Петербурге зарезали поддерживающую украинских заключенных правозащитницу

22 июля 2019, 20:24

Погибшая активистка также поддерживала представителей сексуальных меньшинств.

Женщина принимала участие в правозащитных акциях протеста / Фото: Facebook/Елена Григорьева

В российском Санкт-Петербурге после череды угроз и нападений зверски убили известную правозащитницу Елену Григорьеву.

Как сообщил в Facebook коллега погибшей Динар Идрисов, женщина была убита в ночь на 20 июля около своего дома.

"Да, узнал сегодня, что Лена просила общую знакомую в случае ее смерти позаботиться о ее коте, когда ей начали угрожать убийством. Она обещала это сделать, чтобы ее успокоить, хотя в реализацию угроз не верила. Просила сделать ей дубликат ключа, но она не успела...", - пишет Идрисов.

По словам автора сообщения, Григорьевой в последнее время неоднократно угрожали расправой. Женщина вместе с адвокатом неоднократно обращалась в полицию.

/ Фото: Facebook/Елена Григорьева

Как сообщает Фонтанка со ссылкой на Следственный комитет, подозреваемых в жестоком убийстве пока нет. Криминалисты обнаружили на теле Григорьевой восемь ножевых ранений.

Как известно, погибшая 41-летняя активистка систематически участвовала в акциях протеста в поддержку крымских татар, однополых отношений и украинских политзаключенных.

Напомним, в деле о хладнокровном убийстве гардеробщицы Рады Антонины Шпир, которую в начале июля нашли мертвой под Киевом в поле кукурузы, появились ужасные подробности.

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убийство Санкт-Петербург правозащитница
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