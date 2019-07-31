Трамп объяснил, почему не вылезает из Twitter

Дональд Трамп / GettyImages

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что его максимальная активность в микроблоге Twitter — единственная доступный вариант от "нападок" СМИ.

"Если бы меня беспристрастно освещали, мне бы даже не пришлось писать в Twitter. Эта моя единственная форма защиты. Если бы пресса меня честно освещала, мне бы это было не нужно, но они не освещают меня честно", — заявил Трамп. в ходе беседы с телеканалом C-Span

Напомним, ранее президент РФ Дональд Трамп устроил на своей странице в Twitter "День России" и рассказал, почему у Вашингтона с Москвой плохие отношения. До этого президент США одним своим твитом обрушил цену на нефть.