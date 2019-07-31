Трамп объяснил, почему не вылезает из Twitter

31 июля 2019, 11:23

Президент США Дональд Трамп поведал, из-за каких причин он регулярно постит твиты.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / GettyImages

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что его максимальная активность в микроблоге Twitter — единственная доступный вариант от "нападок" СМИ. 

"Если бы меня беспристрастно освещали, мне бы даже не пришлось писать в Twitter. Эта моя единственная форма защиты. Если бы пресса меня честно освещала, мне бы это было не нужно, но они не освещают меня честно", — заявил Трамп. в ходе беседы с телеканалом C-Span

Напомним, ранее президент РФ Дональд Трамп устроил на своей странице в Twitter "День России" и рассказал, почему у Вашингтона с Москвой плохие отношения.  До этого президент США одним своим твитом обрушил цену на нефть.

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СМИ Twitter Дональд Трамп нападки
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