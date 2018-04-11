Трамп устроил в своем Twitter "День России" и рассказал о причинах плохих отношений с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что причины плохих отношений с Россией кроются в расследовании его предполагаемых связей с Москвой, которое проводят "приверженцы демократов или люди, работавшие на [бывшего президента Барака] Обаму".

Как написал американский лидер в Twitter, спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием возможного российского вмешательства в президентские выборы в США, самый противоречивый из них. "Никакого сговора нет, вот они с ума-то и сходят!" — добавил Трамп.

Стоит отметить, что за три часа президент США опубликовал три твита, посвященных России (примерно по твиту в час). Вначале Трамп агрессивно призвал Россию приготовиться к прилету "умных" американских ракет. Это был ответ на заявление посла России в Ливане Александра Засыпкина, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

После этого Трамп сменил тональность и написал довольно миролюбивый твит о том, что "всем надо работать вместе. Остановим гонку вооружений?" При этом он прямо заявил, что "Россия нуждается в нашей помощи для своей экономики".

Твит про причину плохих отношений стал уже третьим.

Much of the bad blood with Russia is caused by the Fake & Corrupt Russia Investigation, headed up by the all Democrat loyalists, or people that worked for Obama. Mueller is most conflicted of all (except Rosenstein who signed FISA & Comey letter). No Collusion, so they go crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

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Ранее Трамп обвинил президента России Владимира Путина и власти Ирана в поддержке режима Башира Асада, подозреваемого в совершении химической атаки в сирийском городе Дума.

9 апреля Трамп предупредил, что ответные действия последуют через 24-48 часов. Дамаск и Москва отвергли обвинения США и их союзников в применении химического оружия.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в телефонном разговоре с Трампом, что страна не будет участвовать в бомбардировках Сирии пока не получит больше доказательств, достаточных для военного ответа.

Напомним, Россия в Совбезе ООН "забраковала" проект резолюции по химатаке в Сирии. Документ поддержали 12 государств, а Китай решил воздержаться.

Как сообщила волонтерская спасательная служба "Белые каски", в Сирии по меньшей мере 150 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был сброшен на город Дума.

После инцидента было созвано экстренное заседание Совбеза ООН, на нем Никки Хейли сказала, что Россия виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе.