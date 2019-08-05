В США рассказали, когда вмажут новыми санкции по России

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Новый пакет санкций против России, введенных США из-за отравления сотрудниками российской военной разведки бывшего офицера ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери, вступят в силу 26 августа.

Соответствующее сообщение в понедельник, 5 августа, опубликовали представители Минфина США. По данным чиновников, новый пакет антироссийских санкций заработает сразу после того, как будет уведомлен Конгресс – условие, необходимое по закону CBW (документ о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его боевое применение от 1991 года).

Напомним, ранее в Сенате США рассказали американским журналистам, почему "устали" от антироссийских санкций. До этого пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков впал в ярость из-за новых антироссийских санкций США.

