"Никакая перезагрузка не поможет": Посол США в РФ объяснил решение об отставке

Джон Хантсман попросился у Трампа в отставку / Reuters

Глава посольства США в Российской Федерации Джон Хантсман, который подписал и направил Дональду Трампу прошение об отставке, назвал разногласия с Россией "непримиримыми" и заявил, что им "не поможет никакая перезагрузка".

В своем заявлении, адресованном главе Белого дома, Хантсман отметил, что президент оказал ему честь, возложив на него доверие в такой "исторически сложный период двусторонних отношений", передает The Guardian. Однако, по мнению Хантсмана, в выстраивании отношений Москвы и Вашингтона "не поможет никакая перезагрузка или новое начало, а лишь ясное понимание наших интересов и ценностей и практическая основа для продолжения диалога". Также посол заявил о необходимости призывать РФ к ответу, когда её действия угрожают Соединённым Штатам и их союзникам.

Джон Хантсман покинет свой пост главы Посольства США в РФ 3 октября. По данным The Guardian, президенты двух стран обсудили необходимость поиска нового посла в телефонном разговоре, состоявшемся на прошлой неделе. Тем не менее в Белом доме обсуждение данной темы отрицают.

Как известно, Джон Хантсман возглавил американское диппредставительство США в РФ в 2017 году. По слухам, на данный момент Хантсман претендует на третий срок в качестве губернатора штата Юта.

Напомним, ранее Хантсман называл условия, при которых будут сняты американские санкции с России, а также рассказал о том, что Дональд Трамп обсуждал с Владимиром Путиным.